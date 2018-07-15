 АВТОСТАТ | В России состоялся предпремьерный показ кроссовера DFM 580

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В России состоялся предпремьерный показ кроссовера DFM 580

В России состоялся предпремьерный показ кроссовера DFM 580

Семиместный кроссовер DFM 580, с которым представители аналитического агентства «АВТОСТАТ», ознакомились еще до его премьеры, наконец-то пришел в Россию. Как сообщает пресс-служба компании ООО «Дунфэн Мотор РУС», предпремьерный показ новой модели прошел в рамках «Российско-Китайского Экспо», проходящего одновременно с международной промышленной выставкой «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге.

Как уже известно, одним из главных достоинств DFM 580 является просторный салон, который рассчитан на семь человек и состоит из трех рядов сидений. При этом благодаря шести вариантам трансформации кресел автомобиль можно сделать грузопассажирским. Этому способствуют как размер колесной базы (2780 мм), так и общие габариты машины (4680х1845х1715 мм), позволяющие иметь погрузочную площадку длиной почти до 2 метров (1960 мм).

Новый кроссовер DFM 580 комплектуется бензиновыми двигателями – атмосферным 1,8-литровым мощностью 132 л.с. и турбированным 1,5-литровым (150 л.с.). Из коробок передач предлагаются 5- и 6-ступенчатые механические и вариатор. Привод – только передний. Тормоза всех колес дисковые, рулевое управление с электроусилителем. Отдельно стоит отметить и внушительный дорожный просвет (200 мм).

Помимо стандартного оборудования, автомобиль имеет четыре подушки безопасности, ABS/EBD, систему мониторинга давления в шинах, навигацию, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ, электронный стояночный тормоз, встроенный видеорегистратор, мультимедийную систему с 10-дюймовым сенсорным экраном и др.

В настоящее время кроссовер DFM 580 проходит сертификационные испытания, а его официальная премьера в России намечена на конец 2018 года. Тогда же станут известны цены и комплектации автомобиля для российского рынка.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки легковые автомобили китайские автомобили россия кроссоверы suv dfm dfm 580

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