Каршеринг BelkaCar доступен в Сочи

Сегодня, 12 июля, каршеринговая компания BelkaCar запускает свой сервис в Сочи. На первых порах арендовать машину можно будет в Большом Сочи, Красной Поляне и на курорте «Роза Хутор». Кроме того, для удобства туристов в аэропорту города компания создала собственное парковочное пространство.

Cтартовать в Краснодарском крае компания решила в премиальном сегменте. Как сообщает пресс-служба компании, уже сегодня на рынок будут выведены 75 Mercedes-Benz GLA (аренда такого автомобиля будет начинаться от 14 руб/мин и 5 000 руб в сутки). Напомним, что сервис BelkaCar работает через мобильное приложение по концепции «все включено»: оплата парковки, бензина и страховки уже включены в стоимость услуги.

«Сочи - в некотором смысле уникальный город. С одной стороны, очень большая доля туристов приезжает сюда из Москвы и уже имеет опыт использования каршеринга, а с другой — общественный транспорт в городе развит меньше, чем в столице, что делает его более привлекательным для запуска каршеринга, - комментируют свой выбор локации основатели сервиса. - По нашим данным, рынок Сочи сегодня можно оценить в 1000 автомобилей по нижней границе. Верхнюю границу назвать очень сложно, так как в премиум-сегменте представлены только компании по классической аренде авто, а сам рынок очень фрагментирован и подвержен сезонности. Сейчас мы запускаем BelkaBlack на небольшом количестве автомобилей, чтобы протестировать сервис и понять потенциал спроса. После чего будем расширять парк».