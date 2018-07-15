В Таможенном союзе вступают в силу ограничения на поставку автомобилей

С 1 июля по решению ЕАЭС №72 для свободного обращения автомобилей на территориях государств—членов Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) должно выполняться условие наличия технологических операций по сварке и окраске кузова и достижения уровня локализации производства от 50%. Требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут резко затруднить поставки автомобилей российской сборки в страны Таможенного союза, пишет «Коммерсант». Речь идет о ввозе машин, собранных в одной из стран ТС, в другую.

До этой даты локализация должна была составлять не менее 30%, была также предусмотрена квота в РФ для автомобилей из Белоруссии — не более 10 тыс. легковых машин в год. В февральский реестр ЕЭК по локализации вошли всего несколько десятков моделей. В него включен лишь один российский автоконцерн КамАЗ, один белорусский — МАЗ и шесть казахстанских — «Азия-Авто» (модели Lada), «Сарыаркаавтопром» (Ssang Yong), HyundaiTransAuto, DaewooBusKazakhstan, СемАЗ («ЛиАЗ» и модели «ГАЗ») и «КамАЗ-Инжиниринг». Других заводов, построенных в РФ иностранными автоконцернами, в реестре не было – соответственно, в отношении них должны применяться пошлины.

Источник “Ъ” добавил, что, по его данным, ситуация должна была обсуждаться на совете ЕЭК до 1 июля, но все отложили «из-за чемпионата мира по футболу».

Насколько сильно может сказаться запрет на российском экспорте, эксперты издания оценивают по-разному. Одни предлагают вспомнить, что средний уровень локализации на предприятиях российского автопрома уже превышает 55%, и, значит, некоторым экспортно ориентированным предприятиям достаточно просто подать заявки на включение в реестр. Другие говорят, что ситуация не слишком угрожает российскому автоэкспорту, поскольку из всех стран Таможенного Союза ключевым рынком для России является Казахстан, где часть автоконцернов уже локализовала производство после того, как Астана в 2016 году ввела утильсбор на импортные автомобили.