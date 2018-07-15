За 6 месяцев в России было произведено более 56 тыс. автомобилей Nissan и Datsun

В первом полугодии 2018 года объем производства автомобилей Nissan и Datsun в России составил 56 206 единиц, что выше результата годичной давности на 31%. Такие данные приводит пресс-служба компании Nissan Россия.

С конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошло 28619 кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano. Это на 34% превышает показатель января – июня 2017 года. На московском заводе Renault Россия было выпущено 11316 кроссоверов Nissan Terrano (+60%). Еще 16271 произведенный экземпляр – это седаны Nissan Almera и Datsun on-DO, а также хэтчбек Datsun mi-DO, которые производятся на мощностях АВТОВАЗа в Тольятти.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за отчетный период в России было продано 37037 автомобилей Nissan, что на 5% больше, чем за 6 месяцев 2017-го. При этом тройку лидеров тут образуют кроссоверы X-Trail (10621 шт.), Qashqai (10275 шт.) и Terrano (6690 шт.). Реализация автомобилей Datsun в первом полугодии составила 8572 автомобиля, показав падение на 21%.