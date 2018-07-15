 АВТОСТАТ | В Белоруссии начинают стимулировать спрос на электромобили

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В Белоруссии начинают стимулировать спрос на электромобили

В Белоруссии начинают стимулировать спрос на электромобили

10 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал указ №273 «О стимулировании использования электромобилей». Как сообщает телеграфное агентство БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу Лукашенко, документом предусматриваются меры, направленные на стимулирование спроса на электромобили, а также на создание зарядной и сервисной инфраструктуры.

В частности, указом предусмотрено освобождение от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск электромобилей к участию в дорожном движении; налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Белоруссии зарядных устройств, не производимых на территории страны. Государственным оператором по созданию и развитию зарядной сети для электромобилей должно выступить РУП ПО «Белоруснефть», которое обеспечит разработку и реализацию соответствующей программы.

Напомним, что год назад другое белорусское СМИ - Onliner, - сообщало, что в Белоруссии уже готов проект программы развития электротранспорта, который предусматривает строительство в стране к 2025 году 262 зарядных станций. Судя по данным этого издания, в августе 2017 года в Белоруссии функционировало в общей сложности около трех десятков станций (включая частные, находящиеся во дворах физлиц). До конца года планировалось ввести в эксплуатацию еще 87 мест для подзарядки.

Известно также, что в 2017 году в Республике Беларусь был создан экспериментальный образец электромобиля на базе серийной машины GeelySC7 местной сборки. Причем почти вся компонентная база его электропривода локализована в Белоруссии. Покупным элементом была только батарея, поставленная из России санкт-петербургской компанией.

, источник: www.autostat.ru

Теги: белоруссия электромобили разработки geely

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