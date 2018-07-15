 АВТОСТАТ | В России числится около 260 тысяч пикапов

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В России числится около 260 тысяч пикапов

Самый распространенный пикап в нашей стране – Toyota Hilux

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в собственности жителей РФ находится 259,3 тыс. пикапов (на 1 января 2018 года). Это составляет всего лишь 0,6% всего российского парка легковых автомобилей.

Самый распространенный пикап в нашей стране – Toyota Hilux, обладателями которого являются 80 тысяч россиян. Отметим, что на эту модель приходится 31% всех пикапов, имеющихся в России. Второе место в этом рейтинге занимает Mitsubishi L200 с показателем 57 тысяч зарегистрированных экземпляров (доля – 22%). С большим отставанием тройку лидеров замыкает УАЗ «Пикап» (25,8 тыс. шт.), которому принадлежит десятая часть российского парка пикапов.

Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 самых распространенных пикапов в РФ также входят: Volkswagen Amarok (15,2 тыс. шт.), SsangYong Actyon Sports (12,7 тыс. шт.), Ford Ranger (11,8 тыс. шт.), Nissan Navara (11,4 тыс. шт.), Mazda BT-50 (7 тыс. шт.), Nissan Pickup (6,7 тыс. шт.) и Toyota Tundra (5,6 тыс. шт.).

Добавим, что более подробная информация о состоянии российского автопарка содержится в маркетинговом отчете «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

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