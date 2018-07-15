 АВТОСТАТ | ТОП-10 моделей-лидеров вторичного рынка Урала

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ТОП-10 моделей-лидеров вторичного рынка Урала

Возглавляет этот рейтинг хэтчбек LADA 2114

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2018 года в Уральском федеральном округе было реализовано более 190 тыс. подержанных автомобилей, что на 3% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Самыми востребованными моделями вторичного рынка среди жителей Урала являются автомобили отечественной марки LADA. Так, возглавляет этот рейтинг хэтчбек LADA 2114 (6,2 тыс. шт.; -1%), за которым располагается седан LADA 2110 (5,6 тыс. шт.; -4%). На третьей позиции находится Ford Focus, перепродажи которого за 5 месяцев увеличились на 4% и составили 5,3 тыс. экземпляров. В пятерку лидеров вторичного рынка УФО также попали LADA 2112 (4,3 тыс. шт.; -2%) и Daewoo Nexia (4,3 тыс. шт.; -1%).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых востребованных подержанных легковых автомобилей на Урале вошли: LADA 2107 (4 тыс. шт.; -8%), Toyota Corolla (3,6 тыс. шт.; +2%), Hyundai Solaris (3,4 тыс. шт.; +27%), LADA 2115 (3,4 тыс. шт.; -4%) и KIA Rio (3,3 тыс. шт.; +37%).

, источник: www.autostat.ru

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