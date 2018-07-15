 АВТОСТАТ | У Peugeot в России подорожали сразу четыре модели

Событие

Autoservice 2018. Сервис, запчасти, оборудование. Конференция

До начала 45 дней

подробнее

Горячая новость

В 1 полугодии россияне приобрели около 215 тыс. машин отечественных марок
  • 15.07.18 - 09:00

    В 1 полугодии россияне приобрели около 215 тыс. машин отечественных марок
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчеты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 16 июля

    Глобальные продажи Renault в мае 2018 года

    Renault занимает 9 место в мире по продажам автомобилей.

Вся аналитика

Инфографика

Как россияне подготавливают автомобили к путешествиям?
  • 14.07.18

    Как россияне подготавливают автомобили к путешествиям?
Все публикации

Видео

Выступление Сергея Целикова на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
  • 27.03.17

    Выступление Сергея Целикова на конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы»
Все видео

12.07.18 Прочитали 892 раз

У Peugeot в России подорожали сразу четыре модели

Peugeot 5008

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали подорожание нескольких моделей Peugeot на сумму 26 – 40 тысяч рублей. Отмечается, что повышение цен затронуло все комплектации кроссоверов Peugeot 2008, 3008 и 5008, а также универсала Peugeot Partner Tepee.

Наименьшая прибавка – в 26 тысяч рублей – была зафиксирована у компактного кроссовера Peugeot 2008. Новые цены на его комплектации Active и Allure для автомобиля с двигателем 1,2 л (110 л.с.) составляют 1 450 и 1 510 тыс. рублей соответственно.

На 40 тысяч подорожал другой кроссовер – Peugeot 3008. Его наиболее востребованная комплектация Active с двигателем 1,6 л (150 л.с.) теперь доступна за 1 819 тыс. рублей, а топовая версия GT-line с дизельным 2-литровым мотором мощностью 150 л.с. предлагается к продаже за 2 199 тыс. рублей.

Полноразмерный 7-местный кроссовер Peugeot 5008 также прибавил в цене 40 тысяч, и его новые ценники выглядят следующим образом: начальная комплектация Active с двигателем 1,6 л (150 л.с.) оценивается в 2 019 тыс. рублей, а максимальная GT-line с дизельным двигателем 2 л (150 л.с.) стоит 2 429 тыс. рублей.

Отметим, что все перечисленные кроссоверы оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Наконец, универсал повышенной вместимости Peugeot Partner Tepee подорожал на 30 тысяч и обойдется покупателям в цену от 1 388 тыс. рублей за стартовую комплектацию Active до 1 500 тыс. рублей за комплектацию Allure. Для этой модели предусмотрен единственный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 120 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Напомним, что предыдущее повышение цен на эти модели было зафиксировано в мае текущего года и составило 10 – 30 тысяч рублей в зависимости от модели.  

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Peugeot за первое полугодие 2018 года реализовали 2 955 автомобилей, что на 33% выше аналогичного периода 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены peugeot peugeot 2008 peugeot 3008 peugeot 5008 peugeot partner tepee outdoor peugeot partner

Интересно? Подписывайся на наш канал Яндекс.Дзен!

 

Новости на тему

Peugeot подняла цены сразу на несколько моделей

21 апреля 2018

Все новости

Статьи на тему

Какие автомобили ждут россияне на рынке в 2018 году? («АВТОСТАТ»)

16 апреля 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры продаж на европейском автомобильном рынке

24 ноября 2017

Вся инфографика