У Peugeot в России подорожали сразу четыре модели

По результатам мониторинга цен* на новые автомобили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали подорожание нескольких моделей Peugeot на сумму 26 – 40 тысяч рублей. Отмечается, что повышение цен затронуло все комплектации кроссоверов Peugeot 2008, 3008 и 5008, а также универсала Peugeot Partner Tepee.

Наименьшая прибавка – в 26 тысяч рублей – была зафиксирована у компактного кроссовера Peugeot 2008. Новые цены на его комплектации Active и Allure для автомобиля с двигателем 1,2 л (110 л.с.) составляют 1 450 и 1 510 тыс. рублей соответственно.

На 40 тысяч подорожал другой кроссовер – Peugeot 3008. Его наиболее востребованная комплектация Active с двигателем 1,6 л (150 л.с.) теперь доступна за 1 819 тыс. рублей, а топовая версия GT-line с дизельным 2-литровым мотором мощностью 150 л.с. предлагается к продаже за 2 199 тыс. рублей.

Полноразмерный 7-местный кроссовер Peugeot 5008 также прибавил в цене 40 тысяч, и его новые ценники выглядят следующим образом: начальная комплектация Active с двигателем 1,6 л (150 л.с.) оценивается в 2 019 тыс. рублей, а максимальная GT-line с дизельным двигателем 2 л (150 л.с.) стоит 2 429 тыс. рублей.

Отметим, что все перечисленные кроссоверы оснащаются 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Наконец, универсал повышенной вместимости Peugeot Partner Tepee подорожал на 30 тысяч и обойдется покупателям в цену от 1 388 тыс. рублей за стартовую комплектацию Active до 1 500 тыс. рублей за комплектацию Allure. Для этой модели предусмотрен единственный двигатель объемом 1,6 л и мощностью 120 л.с. в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Напомним, что предыдущее повышение цен на эти модели было зафиксировано в мае текущего года и составило 10 – 30 тысяч рублей в зависимости от модели.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Peugeot за первое полугодие 2018 года реализовали 2 955 автомобилей, что на 33% выше аналогичного периода 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.