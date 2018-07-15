Новый Land Rover Range Rover Sport будет доступен в России в конце августа

Внедорожник Land Rover Range Rover Sport получил ряд обновлений и скоро поступит в продажу на российском рынке. Как сообщает пресс-служба компании Jaguar Land Rover Россия, автомобиль 2019 модельного года станет доступен у официальных дилеров во второй половине августа нынешнего года.

Сообщается, что автомобиль получил ряд обновлений. В частности, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, который поддерживает заранее заданную скорость движения при безопасных условиях поездки или же автоматически меняет ее, чтобы сохранить необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Технология также способна плавно остановить Range Rover Sport при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Также адаптивный круиз-контроль доступен с функцией ассистента рулевого управления, которая помогает удержать автомобиль в полосе, аккуратно применяя усилие к рулевому колесу. Технология учитывает дорожную разметку или, если ее нет, положение впереди идущего автомобиля. В случае торможения или смены полосы система деактивируется.

Кроме этого, для каждой из версий адаптивного круиз-контроля доступна система экстренного торможения при движении на высоких скоростях. Она снижает риск столкновения, активизируя тормозную систему при обнаружении препятствия по ходу движения.

По мнению директора модельной линейки Jaguar Land Rover Ника Коллинса, последние обновления призваны сделать Range Rover Sport еще привлекательнее, а усовершенствованные технологии безопасности обеспечивают комфорт и уверенность во время каждой поездки.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года в России было реализовано 4437 автомобилей Land Rover, что на 3% ниже результата годичной давности.