На УАЗе подготовили «Юбилейную» серию к 60-летию «Буханки»

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России насчитывается свыше 670 тыс. легких коммерческих автомобилей марки «УАЗ». При этом особое место здесь занимает модель УАЗ-452 – легендарная «Буханка», как именуют ее в народе.

В 2018 году этому автомобилю исполняется 60 лет, по этому случаю Ульяновский автозавод объявил о старте производства юбилейной версии «Буханки», продажи которой стартуют уже в июле. Стоимость модели данной серии составит 757 700 рублей, а заказать такой ее можно в дилерских центрах УАЗа уже сейчас.

Как сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода, отличительной особенностью «Юбилейной Буханки» является двухцветное исполнение. Так, крыша машины окрашена в глянцевый белый цвет, а кузов – в серо-зеленый. Кроме этого, внешний вид автомобиля дополняют белые 16-дюймовые диски, так же, как и крыша, выкрашенные в белый «глянец». Нельзя не отметить и наличие эксклюзивного шильда – кольцо со вставкой серебристых букв УАЗ и годом старта производства «Буханки», а по бокам с обеих сторон – стилизованные крылья красного и темно-синего цвета.

Также у «юбиляра» теперь есть единый ключ для ручек дверей и замка зажигания, а еще новые ручки дверей и раздвижные форточки салона. Сиденья автомобиля дополнили практичной тканью с водоотталкивающей тефлоновой пропиткой. А в качестве дополнительных опций для передних сидений предусмотрен подогрев.

Отдельно отметим, что в отличие от серийных автомобилей «Юбилейная Буханка» оборудована неразрезными мостами «Спайсер», причем задний мост имеет принудительную блокировку дифференциала.