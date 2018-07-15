 АВТОСТАТ | Новый Закон защитит автовладельцев от вреда, причиненного автомобилю после угона

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Новый Закон защитит автовладельцев от вреда, причиненного автомобилю после угона

Новый Закон защитит автовладельцев от вреда, причиненного автомобилю после угона

Сегодня, 11 июля, ГосДума в третьем чтении приняла закон, который поможет автовладельцу, у которого угнали автомобиль, требовать возмещения убытков, причиненных машине – даже в том случае, если вред причинил не сам угонщик, а некое другое лицо.

Новая норма направлена на защиту имущественных прав автовладельца и будет внесена в Гражданский кодекс. Согласно принятому документу, теперь человек, угнавший автомобиль, будет нести ответственность за повреждения, нанесенные машине впоследствии, даже если вред нанесен другим, неустановленным человеком.

«Новая норма позволит предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного чужому имуществу, к лицу, создавшему условия для его причинения. Это особенно важно, когда непосредственный причинитель вреда не был установлен. Например, в случае угона автомобиля и последующего его повреждения, - дал разъяснения к принятому документу Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. - Случается, что преступление было совершено группой лиц, но не доказан факт причинения автомобилю убытков именно угнавшим лицом, а остальные лица следствием не установлены. Или же если лицо, угнав автомобиль, бросило его на обочине, а оставленную без присмотра машину повредило уже другое лицо, в таких случаях, согласно закону, вред возместит угонщик».

Таким образом, у потерпевшего появляется больше возможностей в защите своих имущественных прав.

Для справки: Согласно процедуре, третье чтение в ГосДуме представляет собой окончательное принятие законопроекта в качестве закона. Поправки на этом этапе уже не рассматриваются. Теперь дело за подписью главы государства и официальным опубликованием.

, источник: www.autostat.ru

Теги: россия

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