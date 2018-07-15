Обновленные Renault Logan и Sandero будут стоить от 544 тысяч рублей

Модели Renault Logan и Sandero, которые входят в число самых популярных иномарок на российском рынке, в июле предстанут в новом облике. Как сообщает пресс-служба Renault Россия, в конце месяца во всех официальных дилерских центрах Renault стартуют продажи обновленных таких автомобилей. Прием заявок уже открыт.

Отмечается, что цена как седана Logan, так и хэтчбека Sandero будет составлять от 544 тысяч рублей, что на 10 тысяч дороже стоимости нынешних моделей.

Среди основных отличий обновленных моделей значатся, в частности, более современная головная оптика и оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера. Кроме этого, одним из ключевых элементов экстерьера стали светодиодные дневные ходовые огни с характерной С-образной формой. Также изменения во внешнем виде затронули фальш-решетку радиатора, новый бампер и противотуманные фары.

Что касается интерьера, то на обновленные Logan и Sandero устанавливается новое рулевое колесо. Изменения претерпела и задняя центральная консоль с подстаканником: диаметр держателя был увеличен до 75 мм, а его глубина – до 70 мм. Также для пассажиров заднего ряда, начиная с комплектации Life, добавлена розетка 12 В.

Обновленные Logan и Sandero получили и ряд других опций, а именно: дистанционное открытие лючка бензобака из салона, функция троекратного включения указателей поворота, индикатор отображения температуры двигателя на дисплее приборной панели. Вместе с тем, в зависимости от версии, обновленные Logan и Sandero могут комплектоваться системой дистанционного запуска Renault Start, разработанной специально для России

Помимо имеющейся цветовой гаммы, обе модели получили новый цвет кузова (коричневый Brun Vision) и 15-дюймовые легкосплавные диски Symphonie.

Сообщается, что обновленные Logan и Sandero будут оснащаться теми же моторами и коробками передач, что и предшественники. Напомним, сегодня обе модели могут агрегатироваться тремя двигателями объемом 1,6 л (82 л.с./ 102 л.с./ 113 л.с.), которые работают в паре с механической или автоматической трансмиссией.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2018 года российские дилеры Renault реализовали 16119 седанов Logan и 15781 хэтчбек Sandero (с учетом версии Stepway). Всего же с начала производства в 2005 году в нашей стране произведено и реализовано более 980 000 автомобилей обеих моделей.