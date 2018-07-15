 АВТОСТАТ | Служебные автомобили полиции и «Росгвардии» получат новые цвета

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Служебные автомобили полиции и «Росгвардии» получат новые цвета

служебный транспорт полиции

Cлужебные автомобили МВД и Росгвардии теперь могут быть окрашены не только в белый, но и в серый цвет, на них может быть нанесена не только надпись («полиция», «росгвардия»), но и геральдический знак ведомства, а контрастная полоска на кузове автомобиля «Росгвардии» может быть не только рубиново-красной, но и синей.

Соответствующее Постановление Правительства РФ - «О внесении изменений в требования к транспортным средствам оперативных служб, используемым для осуществления неотложных действий по защите жизни и здоровья» за номером 790 было опубликовано 10 июля 2018 года. 

Напомним, ранее действовало Постановление РФ N 548 от 30 августа 2007 г.

, источник: www.autostat.ru

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