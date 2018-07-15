Автомобили семейства Mercedes-Benz GLC подорожали на 30 – 130 тысяч рублей

В июле все комплектации автомобилей Mercedes-Benz GLC-Klasse и GLS Coupe стали дороже на сумму от 30 до 130 тысяч рублей. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России.

Кроссовер Mercedes-Benz GLC-Klasse прибавил 100 – 130 тысяч в зависимости от комплектации, и его новые ценники выглядят теперь следующим образом: самая доступная комплектация 250 4Мatic SS оценивается в 3 330 тыс. рублей (на 100 тысяч дороже), а максимально укомплектованная версия 350е 4Мatic SS предлагается к продаже за 4 330 тыс. рублей (прибавка в 130 тысяч).

Спортивные версии Mercedes-Benz GLC-Klasse AMG подорожали не так значительно – на 30 тысяч – и теперь доступны по цене от 4 580 тыс. рублей за автомобиль с двигателем 3 л (367 л.с.) до 7 680 тыс. рублей за версию с двигателем 4 л. (510 л.с.).

Версия Mercedes-Benz GLC Coupe во всех комплектациях прибавила 120 тысяч. Ее минимальная цена за версию 250 4Matic составляет 3 910 тыс. рублей. Максимальную цену в 4 110 тыс. рублей придется заплатить за топовый вариант 300 4Matic Sport.

Спортивные версии Mercedes-Benz GLC Coupe AMG выросли в цене на 30 тысяч и теперь стоят от 5 130 до 7 830 тыс. рублей.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Mercedes-Benz за первое полугодие 2018 года реализовали 18 504 легковых автомобиля, что на 4% выше результата годичной давности.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.