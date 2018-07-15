Scania открыла в Ногинске новую дилерскую станцию

Шведский производитель тяжелой грузовой техники и автобусов Scania объявил о запуске новой дилерской станции в России. Как сообщает пресс-служба ООО «Скания-Русь», сервисный центр открылся в подмосковном Ногинске под названием «Скания Ногинск».

Отмечается, что площадка рассчитана на широкий комплекс услуг по обслуживанию и ремонту грузовых машин, автобусов и промышленных установок Scania. В зоне техобслуживания и ремонта – 12 рабочих постов, а также линия для диагностики и проведения государственного техосмотра, линия мойки и кузовной участок. На последнем выделена зона для правки осей, восстановления геометрии рамы, правки кабин и ремонта самосвальных кузовов.

«Сегодня мы видим, как меняются потребности наших партнеров и рынка, именно поэтому используем новейшие технологии, инженерные решения. Станция рассчитана на техническое обслуживание и ремонт около 4 000 грузовиков и автобусов в год», - сообщил Войцех Ровински, генеральный директор ООО «Скания-Русь».

«Новая сервисная станция дала региону почти 100 новых рабочих мест, что еще раз подтверждает – пошагово, постепенно мы уходим от трудовой миграции, обеспечивая работой жителей на местах», - отметил Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области.