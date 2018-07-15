Регистрировать новые автомобили можно будет без посещения ГИБДД

ГосДума готовится к принятию Закона, который позволит регистрировать новые автомобили без посещения госавтоинспекции. Как пишет "Коммерсант", ознакомившийся с финальной редакцией документа, ГИБДД будет только присваивать машинам сочетание букв и цифр, а заниматься выдачей номеров будут специально аккредитованные частные фирмы.

Основное нововведение коснется покупателей новых машин у официальных дилеров: больше не понадобится ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Этот сервис, который будет платным, станут предоставлять дилеры. При этом у такого дилера должен быть договор с производителем, помещение и "штат квалифицированных сотрудников". Сотрудники центра сами будут проверять регистрационные данные на автомобиль, сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и потом передавать их вместе с ключами автовладельцам.

Целый ряд нововведений касается номеров автомобилей. Подразделение ГИБДД будет назначать номер, а знак автовладелец будет получать сам (если речь не идет о новом автомобиле, приобретаемом у официального дилера) — у изготовителя, для которого ФАС разработает тарифы. Кстати, из обсуждаемого законопроекта исчезло упоминание «красивых номеров», которые раньше предлагалось продавать на аукционах.

Как пишет "Коммерсант", рассмотрение документа во втором чтении запланировано предварительно на 17 июля. Предположительно законопроект, который касается миллионов россиян (ГИБДД проводит в год 10–12 млн различных регистрационных действий с автомобилями) вступит в силу уже через полгода.

Напомним, что пару дней назад стало известно еще об одном нововведении:

ГИБДД упростила согласование установки на автомобили газобаллонного оборудования. Об этом можно прочесть здесь.