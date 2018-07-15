ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в Сибири

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2018 года в Сибирском федеральном округе было реализовано 301,8 тыс. подержанных автомобилей, что практически соответствует (-0,1%) результату годичной давности.

Самой популярной моделью вторичного рынка Сибири является Toyota Corolla. За отчетный период было реализовано 16,1 тыс. таких экземпляров, что на 1% больше, чем в январе – мае 2017 года. Вторую позицию рейтинга занимает Toyota Camry с результатом 8,4 тыс. единиц (-0,4%). На третьем месте – отечественная LADA 2107, которая разошлась на вторичном рынке Сибири тиражом в 7,1 тыс. автомобилей (-8%). Замыкают пятерку лидеров здесь две модели АВТОВАЗа – LADA 4х4 (6,1 тыс. шт.; -5%) и LADA 2114 (4,6 тыс. шт.; -8%).

Помимо перечисленных моделей, в ТОП-10 самых популярных автомобилей вторичного рынка Сибири вошли: Toyota RAV4 (4,6 тыс. шт.; +4%), Honda CR-V (4,4 тыс. шт.; -2%), Ford Focus (4,1 тыс. шт.; +1%), LADA 2106 (4 тыс. шт.; -20%) и Toyota Corona (3,9 тыс. шт.; -8%).