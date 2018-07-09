Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 21%

Российские дилеры Volkswagen в июне реализовали 8 934 автомобиля, что на 21,4% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам первого полугодия 2018 года продажи марки в нашей стране увеличились на 21,5% и составили 48 158 машин, сообщает пресс-служба Volkswagen.

Бестселлером марки на российском рынке остается седан Polo – на этой модели в июне остановили свой выбор 5269 покупателей (+45,2%). На высоком уровне остался спрос на модели сегмента SUV. В июне 2018 года марка реализовала 2631 Tiguan, что на 6,6% выше результата прошлого года. Продажи Jetta выросли на 25,2% и составили 542 автомобиля. Новинка этого года семиместный внедорожник Teramont, который стартовал на российском рынке в апреле, по итогам июня разошелся в количестве 143 экземпляра.

«Июнь стал для марки Volkswagen успешным, что помогло добиться отличных результатов за первые полгода, - отмечает Ларс Химмер, глава марки Volkswagen в России. - Рекордным спросом пользовались седаны локальной сборки – Polo и Jetta. Продолжают радовать также продажи наших SUV и уверенный выход на рынок Teramont. Клиенты выбирают Volkswagen за высокий уровень качества, надежности, логичную стоимость владения и современные комплектации, что доказывает, в том числе, поступление Volkswagen Polo Drive в сегмент каршеринга».

Напомним, в июне марка Volkswagen передала через АГ «АВИЛОН» оператору каршеринга «Делимобиль» 3 000 автомобилей Volkswagen Polo в комплектации Drive, сделка стала крупнейшей в истории рынка каршеринг-услуг.