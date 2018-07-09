РОЛЬФ запускает для автовладельцев собственную мобильную разработку

Компания «Рольф» запускает на рынок новую собственную разработку – единое мобильное приложение «Мой РОЛЬФ», предназначенное для клиентов и обладающее широкими функциональными возможностями.

Так, например, данное приложение, скаченное в App Store и Google Play, поможет автовладельцу записаться на тест-драйв понравившейся модели (заявка автоматически формируется в дилерском центре и автомобиль резервируется на выбранное время), познакомиться с актуальными акциями, которые действуют в дилерских центрах холдинга на текущий момент, что сделает покупку автомобиля более выгодной.

Если речь идет о клиенте «Рольфа», у которого за душой уже есть определенная история обращений в компанию за покупками и услугами, пользование программами лояльности – на его мобильный телефон, с помощью установленного приложения может поступить персональное предложение от компании о возможной скидке на покупку. «Мой РОЛЬФ» поможет записаться на обслуживание автомобиля, предложив удобный дилерский центр и время записи, а в случае непредвиденной дорожной ситуации соединит с «горячей линией» компании и сможет получить рекомендации, как устранить неисправность автомобиля в пути или заказать эвакуатор.

Установивший приложение клиент может рассчитать онлайн стоимость страховки ОСАГО и каско для своего автомобиля и заказать оформление полиса, а участники программ лояльности РОЛЬФ в любой момент могут проверить, сколько баллов на их счету. В общем, данное мобильное приложение содержит большой блок разнообразной справочной информации – от списка дилерских центров до перечня индикаторов ошибок, которые могут загораться на приборной панели автомобиля.

«Бесшовная интеграция мобильного приложения с внутренний IT системой РОЛЬФ повышает надежность его работы, а также увеличивает скорость и качество обработки запросов клиентов, снижая значение человеческого фактора, - говорит руководитель направления интернет-маркетинга компании РОЛЬФ Андрей Кухарский. - Мы уверены, что пользователи оценят дружелюбный, простой и интуитивно понятный интерфейс приложения. В дальнейшем мы планируем расширить функционал мобильного приложения: уже осенью пользователей появится возможность ознакомиться с перечнем товарных автомобилей в наличии во всех 62 дилерских центрах РОЛЬФ – как новых, так и с пробегом. Также в приложение будет добавлена возможность внести предоплату за автомобиль».