Ввоз иномарок через таможни Сибири упал в 8,5 раза

Сибирское таможенное управление подвело итоги по оформлению автомобилей за первые три месяца после увеличения таможенных пошлин на ввоз легковых и грузовых иномарок – с 12 января по 12 апреля 2009 года.

Как сообщает Autonews , ввоз иномарок сибиряками в первом квартале 2009 года сократился в 8,5 раза и составил всего 318 транспортных средств. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было оформлено 2677 транспортных средств.

Самыми популярными марками иностранных автомобилей, оформленных в этом году в регионе деятельности СТУ, стали Toyota, Lexus, Honda, Mercedes-Benz и BMW, отмечают таможенники.