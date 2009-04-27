Ввоз иномарок через таможни Сибири упал в 8,5 раза | АВТОСТАТ

Ввоз иномарок через таможни Сибири упал в 8,5 раза

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Сибирское таможенное управление подвело итоги по оформлению автомобилей за первые три месяца после увеличения таможенных пошлин на ввоз легковых и грузовых иномарок – с 12 января по 12 апреля 2009 года.
Как сообщает Autonews, ввоз иномарок сибиряками в первом квартале 2009 года сократился в 8,5 раза и составил всего 318 транспортных средств. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было оформлено 2677 транспортных средств.
Самыми популярными марками иностранных автомобилей, оформленных в этом году в регионе деятельности СТУ, стали Toyota, Lexus, Honda, Mercedes-Benz и BMW, отмечают таможенники.

Источник: АВТОСТАТ
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