Mitsubishi продала более 5 000 автомобилей с пробегом по программе «Diamond Car»

Компания «ММС Рус» по сертифицированной программе «Diamond Car» в июне реализовала 219 автомобилей Mitsubishi с пробегом, что почти в 1,5 раза опережает показатели аналогичного периода 2017 года. При этом в 1 полугодии 2018 года в рамках данной программы реализовано 1275 автомобилей – в 2,1 раза больше, чем год назад.

Как сообщает пресс-служба «ММС Рус», самой популярной моделью по-прежнему остается Mitsubishi Outlander – в июне 2018 года в рамках программы было продано 118 автомобилей, что превышает половины всего объема. На втором месте находится ASX – 58 единиц. Также в июне по программе «Diamond Car» было продано в кредит 9% автомобилей Mitsubishi.

Отметим, что программа «Diamond Car» активно развивается: всего с момента ее запуска был продан 5 081 автомобиль, а в программе участвуют 89 официальных дилеров Mitsubishi Motors по всей стране.