Hyundai ищет кредиты под строительство завода в России

Южнокорейская компания Hyundai Motor планирует привлечь кредит в размере 250 млн. евро на строительство автозавода в России.

Как сообщает Autonews со ссылкой на представителей компании, к настоящему моменту руководство Hyundai уже обращалось в несколько банков, однако каких-либо окончательных решений пока не принято.

Напомним, компания Hyundai Motor начала строительство завода в Санкт-Петербурге в июне 2008 года. Его производственные мощности составят 100 тысяч автомобилей в год, а инвестиции в строительство оцениваются в 330 млн. евро. Как заявил недавно гендиректор компании «Амко Рус» (генподрядчик строительства завода) Ли Чанг Джу, в мае 2010 года на предприятии планируется начать производство в тестовом режиме, а официальный запуск завода намечен на сентябрь будущего года. На первоначальном этапе компания планирует производить новые модели Hyundai С-класса с двигателями объемом 1,4 литра или 1,6 литра. Позже планируется наладить выпуск и других моделей, в том числе марки Kia.