GM может начать выпуск Opel Insignia в России

Петербургский завод General Motors может начать выпуск бизнес-седана Opel Insignia, продажи которого в России начались всего месяц назад.

Как пишет газета «Коммерсант» , GM ведет переговоры с испанским производителем автокомпонентов Gestamp, открывшим на прошлой неделе свой завод во Всеволожском районе Ленобласти, о производстве для GM платформ Epsilon, на которых выпускается Insignia. При этом всеволожский завод Gestamp уже заключил контракт с GM на производство платформ Delta, на которых базируются Chevrolet Cruze и Opel Astra. В Gestamp говорят, что GM планирует заказывать у них примерно по 70 тысяч Delta в год. Как известно, производство седанов Chevrolet Cruze начнется в середине лета, выпуск Opel Astra, по словам дилеров GM, может стартовать в октябре. Впрочем, первые поставки запланированы лишь на май 2010 года, а до этого GM будет собирать Cruze в Санкт-Петербурге из импортных комплектующих.

Если Gestamp получит контракт на выпуск Epsilon, на расширение мощностей предприятия, по оценке экспертов, потребуется до полутора лет. Таким образом, выпуск платформ для Insignia всеволожский завод Gestamp может начать не ранее конца следующего года. Если исходить из объемов производства Camry, Teana и Mondeo в России, GM на первом этапе потребуется около 20-30 тысяч Epsilon в год.