НЛМК подал иск о взыскании с «Группы ГАЗ» долга в 1,163 млрд. рублей

После длительных переговоров Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина 16 апреля все же подал иск в липецкий арбитражный суд о взыскании долгов с «Группы ГАЗ».

Как пишет газета «Коммерсант» , сумма иска составляет 1,163 млрд. рублей, включая неустойку. В НЛМК говорят, что долг группы составляет 35% от общей просроченной дебиторской задолженности комбината. Поставка продукции НЛМК в адрес «Группы ГАЗ» прекращена с октября 2008 года. Впервые о намерении судиться с группой глава совета директоров и основной владелец НЛМК Владимир Лисин заявил 12 марта. Более того, тогда он говорил о возможном банкротстве группы. В течение месяца после этого комбинат пытался урегулировать долг путем переговоров, но безуспешно. НЛМК также 22 апреля подал иск к КАМАЗу более чем на 135 млн. рублей.

Представитель «Группы ГАЗ» Елена Матвеева заявила, что компания намерена продолжать переговоры со своими кредиторами и считает, что у всех сторон переговорного процесса есть шанс получить свой интерес в рамках выработанного компромиссного решения.

По подсчетам экспертов, долг автопроизводителя перед НЛМК составляет всего лишь 2,2% от общей задолженности группы, поэтому вряд ли еще один иск кардинально повлияет на ее дальнейшую судьбу. Ранее иски к «Группе ГАЗ» о взыскании долгов подали и другие металлурги: Магнитогорский меткомбинат требует возврата 1,021 млрд. рублей, ТД «Эстар» – 78,347 млн. рублей, «Ижсталь» – 76,647 млн. рублей, Челябинский меткомбинат – 43,333 млн. рублей (две последние компании входят в «Мечел»). Долг «Группы ГАЗ» перед «Северсталью» в размере 288 млн. рублей был частично погашен, после чего истец отозвал иск. В пятницу суд удовлетворил первый металлургический иск к «Группе ГАЗ» – от ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию) на сумму 49,311 млн. рублей, часть долга уже оплачена векселями.

Аналитики считают, что до банкротства «Группы ГАЗ» дело все-таки не дойдет: компании уже подтвержден госзаказ на 22 млрд. рублей, а также обещаны 4 млрд. рублей госгарантий по кредитам и решение проблемы переплаченных налогов за 2007 год в размере 2 млрд. рублей. Кроме того, в марте один из крупнейших кредиторов группы – Сбербанк – выразил готовность реструктурировать ее задолженность и предложил другим кредиторам последовать его примеру. К тому же введение процедуры банкротства невыгодно для кредиторов, поскольку в результате конкурсного производства в большинстве случаев требования должников третьей очереди, куда попадают владельцы облигаций и большинство кредиторов, удовлетворяются частично или вообще не удовлетворяются в силу недостаточности имущества должника.