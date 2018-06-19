Mitsubishi назвала лучших дилеров в России

В 2017 году успешно стартовал «Dealer Evaluation project» – проект по комплексной оценке дилеров, который включает в себя основные показатели эффективности работы дилерского предприятия, а также оценку качества взаимодействия дилеров с клиентами Mitsubishi. Основной целью проекта является рост уровня управленческой эффективности и повышение доходности дилерского предприятия. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказали в пресс-службе «ММС Рус».

Комплексная оценка проводится как по количественным, так и качественным критериям, среди которых: доля рынка в регионе, результаты продаж автомобилей и запасных частей, финансовая эффективность дилерского предприятия, эффективность ведения процессов и уровень удовлетворенности клиентов в отделах продаж и сервисного обслуживания, качество работы персонала дилерского центра, уровень удержания клиентов сервисного отдела, степень компетентности персонала и соответствия стандартам компании «ММС Рус».

В рамках проекта «Dealer Evaluation project» также действует система поощрения среди сотрудников ДЦ, которая распространяется на все должностные уровни. В конкурентной борьбе каждый сотрудник дилерской сети – от продавцов и мастеров-консультантов до руководителей отделов и топ-менеджеров дилерских групп – стремится к увеличению персональных показателей и результатов своего подразделения, и как следствие, повышению общей лояльности клиентов к бренду Mitsubishi.

По итогам оценки в 2017 году в список лучших дилеров вошли ГК «Рольф», ГК «ТТС», ГК «Автомир», ГК «Мегаавто» («Галант»), ГК «Автокласс» и ГК «Сибкар».