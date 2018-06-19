Стали известны подробности о новом KIA Cerato для России

Новое поколение седана KIA Cerato получило одобрение типа транспортного средства в России. Продажи стартуют в России в IV квартале 2018 года, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

На российском рынке KIA Cerato третьего поколения будет представлен с двумя вариантами бензиновых двигателей: 1.6 семейства Gamma (127,5 л. с.) и 2.0 семейства Nu (150 л. с.). Версия с младшим мотором может быть оснащена как 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Двухлитровая машина комплектуется только 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Новый Cerato имеет удлиненную линию капота и более короткую заднюю часть, что придает седану визуальное сходство с силуэтом фастбека Stinger. Нижняя точка передних стоек крыши смещена назад почти на 13 см, за счет чего очертания автомобиля выглядят более спортивно. Габаритная длина автомобиля увеличилась на 80 мм и достигла 4640 мм, что позволило обеспечить большее пространство в области ног и дополнительное место в багажном отсеке, емкость которого составляет 428 л.

Напомним, мировая премьера абсолютно нового седана KIA Cerato состоялась в январе 2018 года на Североамериканском международном автосалоне NAIAS в Детройте.