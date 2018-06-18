Renault не уйдет из Ирана, несмотря на санкции США

Французский автопроизводитель Renault не уйдет с иранского рынка, несмотря на санкции США в отношении Ирана, заявил генеральный директор компании Карлос Гон.

"Мы не откажемся от этого (бизнеса в Иране – ред.), даже если нам придется очень сильно сократить деятельность. Когда (иранский) рынок снова откроется, наше присутствие там, безусловно, даст компании преимущество", – заявил Гон на ежегодной встрече акционеров Renault, которого цитирует агентство "Прайм".

Он также подчеркнул, что компания будет организовывать работу в Иране таким образом, чтобы ее присутствие в стране не стало причиной ввода прямых или косвенных санкций против Renault со стороны Вашингтона. "Команда Renault находится в непосредственном контакте с американской администрацией, чтобы выяснить, что можно делать, а что нет", – сказал глава компании.

Другой французский автопроизводитель PSA (Peugeot) ранее в июне заявил, что начал выход из своих совместных предприятий (СП) в Иране на фоне санкций США.

Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.