Премиальный семиместный внедорожник Land Rover Discovery получил ряд обновлений, среди которых новый дизельный двигатель с двойным нагнетателем мощностью 306 л.с., а также передовые технологии безопасности и системы помощи водителю.

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, новый 3,0-литровый дизельный двигатель V6, модификации с которым отмечены бейджем SDV6, выдает максимальную мощность в 306 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он способен разогнать Discovery с нуля до 100 км/ч всего за 7,5 секунды и позволяет буксировать груз весом до 3,5 тонн.

Теперь Discovery доступен с системой Clear Exit Monitor, которая предупреждает водителя и пассажиров о приближающихся автомобилях, велосипедах и прочих объектах при выходе из внедорожника. Если система распознает угрозу, она активирует предупреждающий световой сигнал на двери.

Адаптивный круиз-контроль стал доступен с функцией Stop & Go. Она поддерживает заранее заданную скорость движения в безопасных условиях поездки или же автоматически меняет ее, чтобы сохранить необходимую дистанцию до впереди идущего автомобиля. Технология также способна плавно остановить Discovery при въезде в пробку и самостоятельно продолжить движение в течение трех секунд после остановки.

Land Rover также упростил процесс выбора для клиентов, предложив три пакета систем безопасности: Park Pack, Drive Pack и Driver Assist Pack.