Карлос Гон может досрочно уйти с поста гендиректора Renault

Глава компаний Renault, Nissan и Mitsubishi Motors Карлос Гон сообщил газете Financial Times, что он может уйти с поста генерального директора Renault до окончания срока действия его контракта, который истекает через четыре года. По его словам, можно ожидать, что он перестанет «быть генеральным директором Renault еще до 2022 года».

Как пишет газета «Коммерсант», оставив пост генерального директора Renault, господин Гон, возглавлявший эту компанию с 2005 года и добившийся ее превращения в одного из крупнейших автомобильных производителей мира, отойдет от оперативного руководства. Он останется председателем совета директоров Renault, а также альянса Renault, Nissan и Mitsubishi Motors. В прошлом году аналогичным образом г-н Гон покинул пост генерального директора Nissan, сохранив председательство в совете директоров.