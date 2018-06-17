Более 40% автомобилей KIA в мае проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в мае более 40% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 30 тысяч клиентов. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является Rio, на которую приходится более 46% от общего числа заключенных кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

Материал по теме: Интервью с Антоном Павловым, управляющим директором по розничным продуктам группы Абсолют банка В Балтинвестбанке средняя сумма автокредита составляет около 700 тыс. рублей, средний срок кредита – 5 лет, что соответствует среднерыночным значениям. Наиболее часто в кредит приобретаются автомобили среднего класса – здесь тенденции определяются рынком продаж, наиболее ходовые марки LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen.

По нашим прогнозам, доступность автокредитов будет повышаться.