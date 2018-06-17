Более 40% автомобилей KIA в мае проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в мае более 40% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 30 тысяч клиентов. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является Rio, на которую приходится более 46% от общего числа заключенных кредитных договоров, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.
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В Балтинвестбанке средняя сумма автокредита составляет около 700 тыс. рублей, средний срок кредита – 5 лет, что соответствует среднерыночным значениям. Наиболее часто в кредит приобретаются автомобили среднего класса – здесь тенденции определяются рынком продаж, наиболее ходовые марки LADA, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen.
По нашим прогнозам, доступность автокредитов будет повышаться.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае российские дилеры KIA реализовали 19561 автомобиль, что на 29,6% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 года в России было продано 91352 автомобиля KIA, что на 34,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,2% против 11,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.