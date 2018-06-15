В России вырос спрос на страхование кредитных автомобилей

По данным компании «Ингосстрах», в первом квартале 2018 года застраховано более 37 тысяч кредитных автомобилей – на 17,6% больше, чем за тот же период 2017-го. А спрос на страхование машин возрастом до одного года увеличился почти на 30%. Напомним, что продажи новых автомобилей в первом квартале выросли на 22%. То есть статистика «Ингосстраха» – наглядное подтверждение того, что рынок растет за счет кредитования, пишет издание «Авторевю».

Однако размер премии за страхование машин, приобретенных в кредит, стал больше только на 1,6% – и составил 1,86 млрд рублей. А выплаты по договорам страхования кредитных автомобилей равны 1,04 миллиарда. При этом доля кредитных машин в общем количестве застрахованных «Ингосстрахом» транспортных средств уменьшилась с 62,9 до 60,3%.

Компания составила и рейтинг самых популярных марок для страхования кредитных автомобилей за отчетный период. На первом месте KIA (4,8 тысячи машин), следом идут Renault (4,5 тысячи), Hyundai (3,8 тысячи), Nissan (3,6 тысячи) и Skoda (2,5 тысячи). Доля автомобилей премиум-сегмента составила 10,5%, а на первом месте – марка Mercedes-Benz с результатом 2,1 тысячи машин. Городами-лидерами по страхованию кредитных автомобилей ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург, следом идут Нижегородская и Челябинская области.