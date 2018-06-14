LADA Vesta пополнила таксопарк самарского аэропорта | АВТОСТАТ

LADA Vesta пополнила таксопарк самарского аэропорта

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LADA Vesta пополнила таксопарк самарского аэропорта

АВТОВАЗ передал 20 автомобилей LADA Vesta таксомоторной компании ''Элит'', которая является официальным перевозчиком самарского аэропорта ''Курумоч'' (KUF). Белые седаны LADA Vesta будут использоваться для перевозки пассажиров, в том числе в период Чемпионата мира по футболу-2018, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Автомобили оснащены кондиционером и предлагают пассажирам просторный, комфортный салон, а также вместительный багажник объемом 480 литров, что важно для работы в такси. Безопасность LADA Vesta обеспечивается как электронными системами, в числе которых ЭРА-ГЛОНАСС, антиблокировочная система тормозов, контроль устойчивости, помощник при старте на подъеме, антипробуксовочная система, так и конструкцией кузова.

Напомним, LADA Vesta является одним из лидеров российского рынка - модель входит в ТОП-3 самых продаваемых автомобилей. С конца 2015 года по июнь 2018 года в России и за рубежом было продано более 185 тысяч LADA Vesta.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазкорпоративные продажитаксиlada vesta

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