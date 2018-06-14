Спортивный кроссовер Infiniti QX70 в мае стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Infiniti в мае реализовали 324 автомобиля – на 9% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 года продажи Infiniti в нашей стране составили 1822 машины, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, бестселлером марки на российском рынке в мае стал спортивный кроссовер QX70, чьи продажи составили 96 единиц. Второе место занял кроссовер QX60 с показателем 66 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров внедорожник Infiniti QX80, на котором остановили свой выбор 52 покупателя. Кроме того, значительно увеличились продажи премиального спортивного купе Q60, составив 26 автомобилей против 3 штук годом ранее.

В мае успешно стартовали продажи внедорожника QX80 2018 модельного года. Уже в стандарте автомобиль оснащается светодиодными фарами переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, системой адаптивного освещения, новой навигационной системой InTouch c информацией о ситуации на дорогах, системой кругового обзора и камерой заднего вида с расширенным обзором, системой обнаружения приближающихся объектов, системой определения свободного места для парковки, системой управления парковкой, системой Welcome Lightning ("Интуитивное освещение"), равномерно подсвечивающей автомобиль и пространство вокруг него при приближении и удалении от автомобиля. Стоимость нового QX80 начинается от 4 млн 855 тыс. рублей.

«Благодаря новым программам для наших клиентов, и эффективной работе с нашими дилерами, а также гибкому подходу к ценообразованию наших моделей, мы можем обеспечить одно из лучших предложений на автомобильном рынке в сегменте премиум и крепкую базу для нашего дальнейшего роста. Мы нацелены не только сохранить свои позиции на рынке, но и улучшить их в 2018 году», – заявила управляющий директор Infiniti Россия-Украина-Казахстан Ольга Филиппова.

На сегодняшний день в дилерских центрах Infiniti действуют специальные цены на все модели: Q30/QX30 доступны по цене от 1 млн 760 тыс. руб./2 млн 118 тыс. рублей соответственно; стоимость Q50 начинается от 1 млн 825 тыс. рублей; Q60 по специальному предложению доступен за 3 млн 105 тыс. рублей; Q703,7L AWD от 3 млн 150 тыс. рублей: QX50 доступен по цене от 2 млн 274 тыс. рублей; QX60 доступен по цене от 2 млн 565 тыс. рублей, а QX70 от 2 млн 870 тыс. рублей.