Mercedes-Benz отзывает в России 4 кроссовера GLA

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4 кроссоверов Mercedes-Benz GLA-Класса, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: соединение на «массу» подушки безопасности переднего пассажира может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта.

На всех автомобилях будет проверено и, при необходимости, откорректировано соединение на «массу» пассажирской подушки безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 38815 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи модели GLA составили 1809 единиц, что на 42% ниже результата 2019 года.

Полный список дилеров Mercedes-Benz (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mercedes-Benz