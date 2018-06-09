Honda CR-V подорожала на 30 тысяч рублей

В результате мониторинга цен* на новые автомобили в России специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» зафиксировали удорожание с начала июня кроссоверов Honda CR-V 4-го и 5-го поколений. Увеличение цены составило 30 тысяч рублей и коснулось автомобилей 2018 года производства.

Японский кроссовер предыдущего поколения подорожал на эту сумму во всех комплектациях и теперь доступен от 1 729 900 до 1 849 900 рублей за полноприводную версию с двигателем 2 л (150 л.с.) и АКП.

Honda CR-V нового поколения в базовой комплектации Elegance сохранила предыдущий ценник в 1 859 900 рублей, а вот все остальные версии стали дороже на 30 тысяч рублей. Максимальная комплектация Prestige теперь предлагается к продаже за 2 519 900 рублей.

Напомним, что предыдущее повышение цены на Honda CR-V нового поколения было зафиксировано в апреле текущего года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.