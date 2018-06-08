Volkswagen Tiguan стал дороже на 20 – 50 тысяч рублей

Такое удорожание с 4 июня зафиксировали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России. При этом оно затронуло все комплектации Volkswagen Tiguan 2018 года производства.

Больше всего – на 50 тысяч – подорожала начальная комплектация Trendline для кроссовера с двигателем 1,4 л (125 л.с.). Теперь цена на такой Volkswagen Tiguan начинается от 1 399 тыс. рублей. Остальные комплектации прибавили в цене 20 тысяч. Так, новая максимальная цена в 2 369 тыс. рублей установлена для полноприводного кроссовера в комплектации Sportline с двигателем 2,0 л (220 л.с.) и роботизированной КП.

Напомним, что предыдущее повышение цены на Volkswagen Tiguan произошло в апреле и составило 30 – 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2018 года российские дилеры Volkswagen реализовали 12 948 кроссоверов Tiguan, что на 36% больше, чем в январе – мае прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

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