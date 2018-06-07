Наибольший рост авторынка – в Удмуртии

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в регионах России по итогам 4 месяцев 2018 года.

Согласно результатам исследования, самый большой рост рынка новых автомобилей в ТОП-30 регионов (по объему продаж) показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем – апрелем 2017 года рынок вырос на 63,7% при среднерыночном показателе +18%.

На втором месте по динамике – Ханты-Мансийский АО (+32,7%), за ним следуют Свердловская и Тюменская области (+31,5% и 31,1% соответственно), Оренбургская область (+28,3%).

В Москве и Московской области, которые лидируют по продажам новых автомобилей, динамика ниже среднерыночной (+14,8% и +15,6% соответственно).

Более подробная информация о крупнейших региональных рынках содержится в специально подготовленном пресс-релизе.