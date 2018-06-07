Новый Lexus ES появится в России осенью 2018 года

Продажи нового поколения бизнес-седана Lexus ES начнутся на российском рынке осенью 2018 года. Информация о дате начала приема заказов и дате начала продаж в России нового поколения Lexus ES будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба японской марки.

В России новый ES будет представлен в трех версиях: ES 350 с бензиновым двигателем V6, ES 250 и ES 200 с четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями. Новый Lexus ES 200 с 2,0-литровым двигателем будет доступен в комплектациях Comfort и Executive. Версия ES 250 с абсолютно новым 2,5-литровым двигателем будет доступна в комплектациях Comfort, Executive, Premium и Luxury. Мощная версия ES 350 с обновленным 3,5-литровым двигателем будет предлагаться в комплектациях F Sport и Luxury.

Впервые в линейке ES будет предложена версия F Sport, которую внешне отличает от стандартной версии эксклюзивные элементы дизайна, а также 19-дюймовые колеса и новый дизайн дисков. Для Lexus ES F Sport предлагаются два эксклюзивных цвета – Синий F Sport металлик и Белый F Sport металлик.



