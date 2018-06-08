Volvo в мае увеличила продажи в России на 2%

Российские дилеры Volvo в мае реализовали 711 автомобилей, что на 2% выше показателя годичной давности. По итогам пяти месяцев 2018 года продажи Volvo составили 2244 машины – на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер ХС60 второго поколения, на котором остановили свой выбор 342 покупателя. Напомним, полноценные поставки нового ХС60 российским дилерам начались в январе этого года. Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 178 таких машин (-4,3%). Замыкает тройку лидеров Volvo бизнес-седан Volvo S90, разошедшийся в количестве 39 единиц (-29,1%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июне у российских дилеров Volvo появится новый компактный кроссовер ХС40, а ближе к концу года первый гибридный, подзаряжаемый от обычной розетки внедорожник от Volvo мощностью более 400 л.с. – ХС90 T8. Кроме того, в ближайшее время состоится мировая премьера нового седана S60, продажи которого в России начнутся в следующем году.