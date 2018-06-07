Suzuki в мае увеличила продажи в России на 21%

Российские дилеры Suzuki в мае реализовали 519 автомобилей – на 21% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 года продажи Suzuki в нашей стране составили 1891 машину, что на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в мае вновь стал компактный кроссовер Vitara с показателем 348 проданных автомобилей (+25%). Второе место занимает кроссовер SX4, чья реализация составила 139 единиц. Компактный рамный внедорожник Jimny с начала года нашел 134 покупателя, что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.