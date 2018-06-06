KIA Rio в мае сохранил звание российского бестселлера | АВТОСТАТ

KIA Rio в мае сохранил звание российского бестселлера

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KIA Rio X Line

KIA Rio в минувшем месяце сохранил звание самой продаваемой модели в России. Как отмечается в обзоре российского авторынка за май, реализация KIA Rio составила 8857 автомобилей (+10%), в том числе 2931 кросс-хэтчбек Rio X-Line.

Второе место занимает LADA Granta с показателем 8486 машин (+16%). Третий результат показала LADA Vesta – 7673 реализованных автомобилей (+17%). Далее идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 6467 потребителей (+12%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5759 экземпляров (+37%).

Продажи седана Volkswagen Polo увеличились на 34% до 5257 машин. Спрос на универсал LADA Largus вырос на 45% до 3778 автомобилей. Внедорожник Renault Duster был реализован в количестве 3521 штуки (+2%). Кроссовер KIA Sportage выбрали 3018 покупателей, что на 34% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз LADA XRAY, чей результат составил 2991 машину (+4%).

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродажиобзор рынка автомобилейkiakia riokia rio x-line

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