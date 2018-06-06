Основные поставки автомобилей «Кортеж» для ФСО планируются на конец года

Основные поставки отечественных автомобилей Aurus (проект "Кортеж") для нужд Федеральной службы охраны (ФСО) ожидаются в конце нынешнего года, сообщил агентству "ТАСС" источник, знакомый с ситуацией.

"В конце года машины будут поставляться массово, счет будет идти на десятки", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пока речь идет о трех моделях из линейки - лимузине "Сенат", который используется президентом РФ, одноименном седане, а также о микроавтобусе "Арсенал".

По словам источника, поставки внедорожников, которые получили название "Комендант", предполагаются на 2020 год. Как ранее говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, внедорожник станет самым массовым автомобилем в линейке, его разработка будет завершена в конце 2019 года.

Между тем во время нынешнего визита в Австрию президент РФ Владимир Путин воспользовался не лимузином Aurus, а Mercedes-Benz. Как пояснил агентству "ТАСС" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, это связано с тем, что пока отечественных машин не произвели в достаточном количестве. "Пока не хватает машин [для того, чтобы использовать их в разных городах]", - сказал он.

Напомним, впервые Владимир Путин воспользовался новым российским лимузином во время церемонии вступления в должность президента РФ 7 мая. С тех пор глава государства использовал его для перемещений по Москве.

Российский лидер использует автомобили из Гаража особого назначения (ГОН) ФСО и во время работы в РФ, и во время зарубежных визитов. До появления в ГОН лимузина Aurus Владимир Путин передвигался на автомобилях Mercedes-Benz.

Проект "Единая модульная платформа" (ЕМП, устойчивое популярное название - проект "Кортеж") предполагает создание линейки автомобилей на базе единой платформы - седана, лимузина, минивена и внедорожника. Все семейство автомобилей - гибридное: двигатель V8 работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.

Проект реализуется с 2013 года - исполнителем заказа по созданию линейки автомобилей стал ФГУП "НАМИ". Задача проекта - создание лимузина для первого лица государства. В рамках проекта будут выпускаться и авто для госслужащих. Планируется, что они со временем заменят существующий автопарк иностранных брендов.

Проект получил из бюджета 12,4 млрд рублей. Предсерийное производство машин проекта "Кортеж" началось в конце ноября 2017 года. Окупить работы предполагается в том числе за счет коммерческих продаж автомобилей, которые по плану должны начаться в 2019 году.