PSA уходит из Ирана из-за угрозы американских санкций

Французский автомобильный концерн PSA Peugeot решил приостановить свою деятельность в Иране, заявил представитель компании. По его словам, при поддержке французского правительства концерн поддерживает контакты с властями США, чтобы добиться исключений из американских санкций против Тегерана, пишет агентство "Финмаркет".

В начале мая нынешнего года США в одностороннем порядке вышли из международного соглашения об иранской ядерной программе. Ранее отмененные санкции Вашингтона в отношении Ирана снова вступят в силу 6 августа.

Деятельность в Иране приносит PSA примерно 1 процент годового оборота. В 2016 году компания заключила соглашения с фирмами Saipa и Iran Khodro о сборке машин Citroen и Peugeot в Иране.