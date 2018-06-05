Moody’s поддерживает корпоративный рейтинг «Рольфа»

Рейтинговое агентство Moody's (Moody's) продолжает поддерживать корпоративный рейтинг (Corporate Family Rating CFR) DELANCE LIMITED, холдинговой компании «Рольф», крупнейшего в России дилерского холдинга, специализирующегося на продажах и обслуживании автомобилей, на уровне B1. Прогноз по рейтингу стабильный, сообщает пресс-служба «Рольфа».

В недавно опубликованном кредитном отчете аналитики Moody's указывают на то, что «Рольф» занимает лидирующую позицию в российском авторитейле и придерживается успешной бизнес-модели, которая выступает залогом стабильности бизнеса. Кроме этого высокий корпоративный рейтинг компании «Рольф» обусловлен: общим трендом на восстановление российского авторынка, который вырос на 11,9% в 2017 году после продолжавшегося четыре года снижения; взвешенной и гибкой бизнес-моделью компании, диверсифицированным портфелем брендов и наработанной клиентской базой в области сервисных услуг; взвешенной финансовой политикой.

В результате Moody's ожидает, что «Рольф» продемонстрирует хорошие результаты операционной деятельности и будет поддерживать оптимальный уровень долговой нагрузки.

Стабильный прогноз отражает мнение Moody's, что «Рольф» в перспективе года – полутора лет продолжит придерживаться правильной финансовой и операционной тактики, которая соответствует избранным компанией принципам финансовой политики. Также Moody's ожидает, что «Рольф» и далее будет придерживаться взвешенной политики управления ликвидностью.

«Корпоративный рейтинг на уровне на уровне B1 со стабильным прогнозом – это высокая оценка избранного компанией «Рольф» курса развития от мирового лидера в области финансового анализа. Наличие высокого рейтинга от рейтингового агентства “Большой тройки” открывает перед нашей компанией широкие возможности по улучшению условий кредитования и становится дополнительной гарантией стабильности «Рольф» для наших партнеров», – отметила главный финансовый директор компании «Рольф» Александра Озерянова.

«Мы продолжаем поддерживать рейтинг компании «Рольф» на уровне B1 со стабильным прогнозом и позитивно отмечаем лидирующую позицию компании среди автомобильных дилеров в России, а также ее успешную бизнес модель, опирающуюся на диверсифицированный портфель брендов и широкий спектр услуг», – заявил, в свою очередь, младший вице-президент агентства Moody’s Михаил Шипилов.