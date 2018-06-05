Новый Geely Emgrand 7 появится в России

Китайская компания Geely рассчитывает начать производство обновленных седанов Emgrand 7 на белорусском заводе "БелДжи" во второй половине 2018 года, после чего эти автомобили поступят на российский рынок. Об этом "Российской газете" сообщили в представительстве бренда.

"В настоящий момент модель прошла процедуру сертификации. Надеемся, что в конце третьего квартала или начале четвертого обновленный Emgrand 7 встанет на конвейер завода "БелДжи". Затем начнутся продажи в России", - рассказала руководитель отдела маркетинга компании Юлия Кириллова.

По ее словам, автомобиль не будет соперничать за внимание потребителя с седаном Emgrand GT, который относится к более высокой ценовой категории. "Нет, о возможном соперничестве здесь речи не идет", - подчеркнула Юлия Кириллова. К слову, именно риск внутренней конкуренции ставит под вопрос российские перспективы обновленного кроссовера Geely Emgrand X7, уже выпускаемого на заводе "БелДжи" для белорусского рынка. Безусловно, существует вероятность, что этот автомобиль может отнять часть аудитории у "паркетника" Atlas, на который компания сделала основную ставку.

Какой именно седан будут выпускать в Беларуси, пока не совсем понятно. В Китае машина, которая на российском рынке продается под названием Emgrand 7, пережила уже несколько рестайлингов. Последний придал экстерьеру и интерьеру фирменный стиль, который ранее получили и Atlas, и хэтчбек Emgrand Cross, также ожидаемый в России. Поскольку все эти автомобили в итоге будут выпускать на одной производственной площадке, можно предположить, что у них будут общие компоненты. Китайская версия седана Emgrand 7 оснащается турбированным мотором 1.4 и атмосферным 1.8.

Актуальный Emgrand 7 предлагается в России по цене от 649 до 799 тысяч рублей. Впрочем, сейчас речь идет уже о складских остатках - производство модели завершено. По официальным данным, в 2017 году модель разошлась тиражом в 556 экземпляров, тогда как в 2015-м объем реализации автомобиля предыдущего поколения был в 8 раз больше. В Geely рассчитывают, что обновленный седан сможет вернуть себе былую популярность.