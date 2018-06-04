Продажи новых электрокаров в России выросли на 65%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», с января по апрель 2018 года объем российского рынка новых электромобилей составил 28 единиц. Это на 65% больше, чем за тот же период прошлого года (17 шт.).

Самым популярным электрокаром в нашей стране является Nissan Leaf – за первые четыре месяца нынешнего года россияне приобрели 15 таких экземпляров. Остальные 13 проданных электромобилей приходятся на марку Tesla, большая часть которых пришлась на кроссоверы Model X (9 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», за отчетный период 8 электрокаров было продано в Москве, 6 – в Приморском крае. По два электромобиля купили жители Подмосковья и Санкт-Петербурга. Еще в 10 российских регионах было реализовано по одному новому электрокару.