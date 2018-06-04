Hyundai в мае увеличила продажи в России на 33% | АВТОСТАТ

Hyundai в мае увеличила продажи в России на 33%

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Hyundai Solaris New 2

Российские дилеры Hyundai в мае реализовали 15859 автомобилей – на 32,7% больше, чем годом ранее. По итогам пяти месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 70613 машин, что на 26,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в мае остается седан Hyundai Solaris с показателем 6467 проданных машин (+11,5%). На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было реализовано 5759 этих автомобилей (+37%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в мае нашел 1972 покупателя. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 616 единиц. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai бизнес-седан Hyundai Elantra, чей результат составил 453 автомобиля.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиhyundai

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