Jaguar поднял цены почти на все модели

Вслед за Land Rover цены на свои модели повысила и компания Jaguar. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе регулярного мониторинга цен* на новые автомобили в России. Было установлено, что модели Jaguar выросли в цене на 50 000 – 91 000 рублей. Повышение цен затронуло практически все автомобили 2018 года, за исключением спорткара Jaguar F-Type.

На 90 000 рублей во всех комплектациях подорожали спортивные седаны Jaguar XE и XF. Цена на Jaguar XE с бензиновым двигателем теперь начинается от 2 316 тыс. рублей, а дизельная версия стоит от 2 437 тыс. рублей. У седана Jaguar XF стартовая цена на бензиновый и дизельный двигатель совпадает и составляет 2 975 тыс. рублей.

Представительский седан Jaguar XJ также подорожал на 90 000 рублей во всех комплектациях, кроме топовой, цена которой выросла лишь на 50 000 рублей. Таким образом, минимальная цена за эту модель составляет 6 480 тыс. рублей, а максимальная – 10 511 тыс. рублей.

Все комплектации кроссовера Jaguar F-PACE выросли в цене на 91 000 рублей. Новый ценовой диапазон для этого автомобиля – от 3 405 до 5 013 тыс. рублей.

Наконец, спортивный кроссовер Jaguar Е-PACE подорожал на 50 000 – 75 000 рублей в зависимости от комплектации. Его минимальная комплектация предлагается к продаже от 2 550 тыс. рублей, а топовая версия доступна за 3 970 тыс. рублей.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.

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