KIA объявила спецпредложения на покупку своих моделей в июне

Компания KIA Motors Rus разработала ряд специальных предложений и программ, действующих в июне 2018 года.

Так, на период с 1 по 30 июня 2018 года продлено действие программы «Весеннее предложение», подготовленной KIA Finance в партнерстве с «Русфинанс Банком», сообщает пресс-служба KIA Motors Rus. В рамках этого предложения предусмотрены особо выгодные условия кредитования с низким ежемесячным платежом на ряд моделей по программе кредитования с гарантированной остаточной стоимостью автомобиля − «КИА Легко!». При приобретении моделей KIA Cee’d, Cerato и Soul с ежемесячным платежом 6000 рублей выгода клиента составит до 50 тыс. рублей. Также на 50 тыс. рублей выгоднее можно приобрести седан бизнес-класса KIA Optima с ежемесячным платежом 8000 рублей. При покупке компактного кроссовера KIA Sportage по программе «КИА Легко!» с ежемесячным платежом 9000 рублей выгода клиента составляет до 70 тыс. рублей.

Продлено действие программы «Год без платежей», которой клиент может воспользоваться при приобретении моделей Rio и Rio X-Line в кредит. Партнером KIA Finance в рамках данного предложения выступает «Русфинанс Банк». Программа предусматривает компенсацию платежей по процентной ставке банка, выплаченных за первый год действия договора кредитования, позволяя клиенту не заботиться о кредитных платежах на протяжении года.

Владельцы автомобилей марки KIA в июне могут воспользоваться программой обмена автомобилей с пробегом на новые на особо привлекательных условиях. При приобретении моделей Picanto и Cee’d SW выгода лояльных клиентов увеличена и составит до 60 тыс. рублей, моделей Cerato, Cee’d (кроме SW) и Soul – до 80 тыс. рублей, моделей Optima и Sorento Prime – до 100 тыс. рублей, Sorento – до 120 тыс. рублей и Sportage – до 130 тыс. рублей.

Также в июне продолжилось расширение действия программы трейд-ин: теперь она распространяется и на полноразмерный рамный внедорожник KIA Mohave. При его приобретении с использованием данной программы выгода клиента составит до 50 тыс. рублей. Лояльные клиенты, приобретающие KIA Mohave, могут получить выгоду до 100 тыс. рублей.

Таким образом, на текущий момент для покупки по программе трейд-ин доступно 11 моделей: Picanto, Rio, Cerato, Cee’d, Optima, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Sorento Prime и Mohave. Выгода по программе трейд-ин действует, в том числе и на специальную серию FIFA 2018.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2018 года в России было продано 71787 автомобилей KIA, что на 34,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди всех представленных в России иностранных автомобильных брендов.