Dodge завершил производство «Демона»

С конвейера канадского завода альянса Fiat Chrysler Automobiles (FCA) сошел последний, 3300-й экземпляр экстремального купе Dodge Challenger SRT Demon. Изначально черную машину вручную перекрасят в эксклюзивный оттенок красного Viper Red и в июне выставят на торги аукционного дома Barrett-Jackson, сообщает портал Motor.ru.

Публичный дебют лимитированного Dodge Challenger SRT Demon состоялся в апреле 2017 года. Маслкар оснащается 6,2-литровым двигателем V8 с приводным нагнетателем. Мотор выдает 850 л.с. и 1044 Нм крутящего момента.

С места до 96 км/ч SRT Demon разгоняется за 2,1 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) купе проходит за 9,65 секунды, на выходе скорость превышает 225 км/ч. Максимальная скорость машины – 335 км/ч. В оснащение модели входят дрэговые покрышки и набор специальных инструментов.